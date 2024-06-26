О мероприятии

Реки называют жизненными артериями Земли и не случайно: вдоль рек появлялись первые города, по рекам люди путешествовали, орошали поля. Реки — источник необходимых ресурсов, но иногда они становятся источником бед. Паводки, распространение инфекций по воде, разрушение берегов — все это тоже приносят реки. Учитель географии Даниил Перхулов расскажет, как устроены реки и их экосистемы, где можно строить в речных долинах, а где это делать нежелательно. А еще поведает о том, что можно найти, прогуливаясь вдоль реки, почему реки иногда выходят из берегов, что такое половодье и чем оно отличается от паводка. И, конечно, слушатели выяснят, можно ли действительно повернуть реки вспять.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация