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Лекция
10+
Можно ли повернуть реки вспять?

Участники мероприятия узнают, как устроены реки и их экосистемы.

Экспериментаниум
6 июля, 17:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинградский просп., д. 80, к.11

О мероприятии

Реки называют жизненными артериями Земли и не случайно: вдоль рек появлялись первые города, по рекам люди путешествовали, орошали поля. Реки — источник необходимых ресурсов, но иногда они становятся источником бед. Паводки, распространение инфекций по воде, разрушение берегов — все это тоже приносят реки. Учитель географии Даниил Перхулов расскажет, как устроены реки и их экосистемы, где можно строить в речных долинах, а где это делать нежелательно. А еще поведает о том, что можно найти, прогуливаясь вдоль реки, почему реки иногда выходят из берегов, что такое половодье и чем оно отличается от паводка. И, конечно, слушатели выяснят, можно ли действительно повернуть реки вспять.

Расписание
6
Суббота
Июль 2024
Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинградский просп., д. 80, к.11

Только что
Александр Речкин
1
# география
# природа
# реки
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