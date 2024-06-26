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Участники мероприятия узнают, как устроены реки и их экосистемы.
О мероприятии
Реки называют жизненными артериями Земли и не случайно: вдоль рек появлялись первые города, по рекам люди путешествовали, орошали поля. Реки — источник необходимых ресурсов, но иногда они становятся источником бед. Паводки, распространение инфекций по воде, разрушение берегов — все это тоже приносят реки. Учитель географии Даниил Перхулов расскажет, как устроены реки и их экосистемы, где можно строить в речных долинах, а где это делать нежелательно. А еще поведает о том, что можно найти, прогуливаясь вдоль реки, почему реки иногда выходят из берегов, что такое половодье и чем оно отличается от паводка. И, конечно, слушатели выяснят, можно ли действительно повернуть реки вспять.
Ленинградский просп., д. 80, к.11
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Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
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Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
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