О мероприятии

В первой половине ХХ века ученые проникли в тайну строения атома и поразились огромной энергии, которую он скрывает. Как это часто бывало в истории человечества, все началось с оружия.

Первыми атомную бомбу сделали в США и в августе 1945 года ударили по японским городам Хиросима и Нагасаки. Наша страна только что разгромила фашистскую Германию, мы думали, что война закончилась… и вдруг новая опасность — уже в год Победы наши бывшие союзники начали разработку планов ядерной бомбардировки советских городов.

Разработка атомного оружия стала для СССР вопросом жизни или смерти — только собственная бомба могла прикрыть страну. Началась адская гонка на выживание, ядерный щит нужно было сделать любой ценой и в кратчайшие сроки. Это были годы трудового подвига советских ученых, инженеров и конструкторов, о которых расскажет экскурсовод Михаил Полунин.

Расписание пр. Мира, 119, павильон №19 Москва 19:00 Купить