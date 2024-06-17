О мероприятии

Луна — один из самых тривиальных астрономических объектов, известный людям с древности. Но откуда она взялась?

По импактной версии в Землю на этапе протопланета врезалась другая формирующаяся планета — Тейя, перемешалась с земным веществом, а кусок смеси оторвался и превратился в Луну. Но у этой версии есть серьезная критика. Возможно, Луна — это странник, захваченный земной гравитацией. Но и у этой версии есть серьезная критика. Получается, Луна не так проста как кажется. Электрофизик Георгий Тимс расскажет о всех известных версиях происхождения Луны.

Расписание Набережная Обводного Канала, 74Ц Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация