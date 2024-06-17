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Лекция
12+
Тайна происхождения Луны

Участники мероприятия узнают о всех известных версиях происхождения Луны.

Планетарий № 1
18 июня, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного Канала, 74Ц

О мероприятии

Луна — один из самых тривиальных астрономических объектов, известный людям с древности. Но откуда она взялась?

По импактной версии в Землю на этапе протопланета врезалась другая формирующаяся планета — Тейя, перемешалась с земным веществом, а кусок смеси оторвался и превратился в Луну. Но у этой версии есть серьезная критика. Возможно, Луна — это странник, захваченный земной гравитацией. Но и у этой версии есть серьезная критика. Получается, Луна не так проста как кажется. Электрофизик Георгий Тимс расскажет о всех известных версиях происхождения Луны.

Расписание
18
Вторник
Июнь 2024
Набережная Обводного Канала, 74Ц Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного Канала, 74Ц

Только что
Александр Речкин
1
# космос
# Луна
# наука
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