  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
О кометах и метеорных потоках

Слушатели узнают, как наблюдать метеорные потоки и когда к Земле прилетит очередная «большая комета».

Центр «Архэ»
19 июня, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Ледяные, древние, далекие и очень красивые — кометы, самые непредсказуемые объекты Солнечной системы. Лектор Московского планетария Екатерина Ефремова расскажет о том, какими они бывают, какие необычные открытия, связанные с кометами, совершили ученые, и как кометы каждый месяц передают людям небольшой «привет» в виде метеорных потоков. Слушатели узнают, как наблюдать метеорные потоки и когда к Земле прилетит очередная «большая комета».

Расписание
19
Среда
Июнь 2024
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

57 минут назад
Александр Речкин
7
# кометы
# космос
# метеоры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 14:04
Андрей

Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось

Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.

Палеонтология
# брюхоногие
# вымирание видов
# моллюск
# Пермское вымирание
# размер тела
# триас
# Триасовый период
Вчера, 11:27
Александр Березин

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Глава подразделения NASA по системам исследования Луны объяснила ранее неизвестное публике условие для высадки людей на спутнике Земли в сентябре 2026 года. Скептики оценили это заявление как стремление Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США переложить ответственность за срыв сроков лунной высадки на кого-то еще.

Космонавтика
# NASA
# Артемида III
# космос
# Луна
# США
10 июня
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
10 июня
Александр Березин

Холодное межзвездное облако обдало ранних людей мощным потоком галактических лучей

Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические лучи
# космос
Позавчера, 14:04
Андрей

Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось

Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.

Палеонтология
# брюхоногие
# вымирание видов
# моллюск
# Пермское вымирание
# размер тела
# триас
# Триасовый период
8 июня
Михаил Орлов

Выход на сушу стоил позвоночным способности к регенерации

Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.

Биология
# зоология
# палеобиология
# позвоночные
# регенерация
# эволюция
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
27 мая
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Воздействие пыли повысило риск деменции у ликвидаторов последствий теракта 11 сентября

    23 минуты назад

  2. Палеонтологи описали нового птерозавра и рассказали, зачем ему был нужен гигантский язык

    1 час назад

  3. Документы рассказали об устройстве новой версии Starship

    2 часа назад

  4. Обучение с подкреплением позволило лучше работать генеративным потоковым нейросетям

    2 часа назад
Выбор редакции

Высадка в Нормандии: почему немцы не предотвратили операцию, хотя вполне могли?

9 июня

Последние комментарии

Иван Колупаев
12 минут назад
😭

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Иван Колупаев
14 минут назад
Статью-то читали? Главная задача Маска сейчас показать дозаправку.

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Николай Цыгикало
15 минут назад
Можно либо построить посадочную баржу покрупнее, либо оснастить её динамической стабилизацией против качки. Ну и в жестокий шторм не запускать.

Документы рассказали об устройстве новой версии StarshipДокументы рассказали об устройстве новой версии Starship

Владимир Юдаев
59 минут назад
Алексей, ответ не верный. Они все равно буду сестрами, но сводными. Для справки: Один отец - единокровные, Одна мать - единоутробные, Разные

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, это вы так думаете )) а могли бы хоть погуглить. Но да бог с вами. Куда делись советские рекорды? Нам тоже запретили запускать _свои_

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Лана Пренципал
1 час назад
ulogin_facebook_10212809050330562, как бы эта химера не начала бомбить нас с орбиты, когда ситуация еще немного обострится и взрослые дяди из пентагона вежливо

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Александр Березин
2 часа назад
Марина, учитывая, что ваши предки всего пару десятков тысяч лет назад были черными и вас рожала женщина -- ваша позиция выглядит несколько

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Александр Березин
2 часа назад
White_Shadow, если не секрет: вы читали то, что комментируете? Или комментировали сразу, без чтения?

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Александр Березин
3 часа назад
1, https://youtu.be/SA8ZBJWo73E "А проработки инженеров НАСА для экипажа Артемисов я уже показывал" Проработки инженеров НАСА не имеют никакого отношения к

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Александр Березин
3 часа назад
ulogin_facebook_10212809050330562, "Внимательно перечитал дважды - никакого "ранее неизвестного публике условия" так и не нашёл." Так перечитайте еще раз -- в

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Саша Самко
3 часа назад
Лана, СЛС это по сути топливный бак шатллов. Те же боковые ускорители и 4 вместо 3 двигателей (но той же модели) в центральной большой ступени. Это

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

Shelove517
3 часа назад
72 ГВт*ч / год - это 6 млн. кВт*ч / мес. Если распределять на 36 тыс. домохозяйств, то выходит всего по 166 кВт*ч / мес. на домохозяйство, что, в общем-то, не

Китай построил самый большой и мощный морской ветрогенератор в миреКитай построил самый большой и мощный морской ветрогенератор в мире

Александр Некрасов
4 часа назад
Александр, прошлый раз под это обещание построили Шатлл. Рыбки кушают корм и помнят последние пять минут..

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Александр Некрасов
4 часа назад
Иван, причем ту космонавты? Китаю запрещено пускать американское примерно всегда. Морской Старт пускал американские спутники на ГСО потому, что

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

ulogin_facebook_10212809050330562
6 часов назад
Александр, ну вы и загнули! НАСА без конца подчёркивает, что после возвращения людей на Луну отправит их на Марс (в "ужасе"?).

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

ulogin_facebook_10212809050330562
6 часов назад
Лана, лунный Старшип способен лишь поднять людей на орбиту ИСЛ (орбиту встречи с Орионом), на этом его топливо закончится. А дозаправить его возле

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

ulogin_facebook_10212809050330562
6 часов назад
Внимательно перечитал дважды - никакого "ранее неизвестного публике условия" так и не нашёл. А вот SpaceX вместо разработки лунного лэндера (или хотя

NASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 годуNASA озвучило условие для высадки на Луне в 2026 году

маша маша
9 часов назад
Гена, скорее это указывает на то, что женщины в этих странах являются собственностью (вещью) мужчины и финансово полностью от него зависимы.

Инфографика: страны с наибольшим гендерным неравенством в сфере занятостиИнфографика: страны с наибольшим гендерным неравенством в сфере занятости

Max Power
10 часов назад
Джесси Пинкман.джпг

Рейтинг: страны с самыми большими пенисами у мужчин и самой большой грудью у женщин Рейтинг: страны с самыми большими пенисами у мужчин и самой большой грудью у женщин 

Vladimir Th
11 часов назад
Задал вопрос Клоду и он как всегда на высоте

Простой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИПростой логический вопрос поставил в тупик даже самый продвинутый ИИ

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно