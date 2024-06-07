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Участники мероприятия узнают о практике внедрения больших языковых моделей в образовательный процесс.
О мероприятии
Большие языковые модели (среди них ChatGPT, наверно, самая известная) автоматизируют много интеллектуальных задач, которые, как могло казаться раньше, под силу только очень сложным программам будущего. Сегодня ChatGPT пишет текст на заданную тему в нужном жанре, решает математические задачи, делает грамматический и фонетический разбор и даже способна обучать вас ракетостроению. Профессия учителя и преподавателя под угрозой? Кандидат филологических наук Елена Михалькова рассмотрит некоторые практики внедрения больших языковых моделей в образовательный процесс, которые возникли по всему миру, и попробует прочертить тренды.
ул. Циолковского, 7
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В 1957 году запуск советского «Спутника» вызвал на Западе так называемый спутниковый шок. Испытания Starship в 2024 году, идущие семимильными шагами, вызовут аналогичный шок вне США, но осознание его придет только через три года. Почему и какими будут последствия случившегося?
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