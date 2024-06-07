О мероприятии

Большие языковые модели (среди них ChatGPT, наверно, самая известная) автоматизируют много интеллектуальных задач, которые, как могло казаться раньше, под силу только очень сложным программам будущего. Сегодня ChatGPT пишет текст на заданную тему в нужном жанре, решает математические задачи, делает грамматический и фонетический разбор и даже способна обучать вас ракетостроению. Профессия учителя и преподавателя под угрозой? Кандидат филологических наук Елена Михалькова рассмотрит некоторые практики внедрения больших языковых моделей в образовательный процесс, которые возникли по всему миру, и попробует прочертить тренды.

Расписание ул. Циолковского, 7 Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация