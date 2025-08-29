О мероприятии

Может ли остаться в ископаемой летописи организм, если он состоит всего лишь из одной клетки? Оказывается, может, причем даже если у него нет скелета. Ископаемые одноклеточные несут информацию о мире прошлого часто более подробную, чем многоклеточные организмы. Они помогают искать полезные ископаемые, а нередко и сами ими являются. Об этом расскажет кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Валентина Назарова.

Расписание Миусская пл., 9 строение 12 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация