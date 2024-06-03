Слушатели узнают про стресс-факторы космического полета и выработают систематический взгляд на способы сохранения психологического здоровья в космосе и на Земле.

О мероприятии

Один из основных факторов космического полета — это высокий уровень неопределенности в сочетании с постоянной рутиной. Знакомо? Что с этим делать и как сохранить себя, не утонув в кортизоле? Какие элементарные привычки, которые помогут справиться с ежедневным стрессом, стоит ввести в свое расписание? Ответы на эти вопросы даст ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова.

Слушатели обсудят простые советы, взятые из практики работы с космонавтами и адаптированные к земным условиям. Разберут стресс-факторы космического полета и выработают систематический взгляд на способы сохранения психологического здоровья в космосе и на Земле.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация