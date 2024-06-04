О мероприятии

Вместе с окончанием Революции 1905 года слабеет и вызванная ею волна реакции: становится более «респектабельной», менее массовой, раскалывается на множество враждующих лидеров и фракций. Первая мировая война усилила упадок и разложение черносотенных партий в России. Внутренняя конкуренция, дискредитация самодержавия и рост антивоенных и революционных настроений, образование в Думе Прогрессивного блока вели эти партии к закату. Февраль 1917 года уничтожил их как политические силы (вместе с самодержавием). Однако их деятели нашли себя в рядах Белого Движения, мечтая о «единой и неделимой России» и расправе с инородцами и «студентами». Отголоски этих партий можно найти в эмигрантском русском фашистском движении 1920-30-ых годов, в евразийстве и сменовеховстве. Об этих процессах расскажет кандидат философских наук Рябов Петр Владимирович.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 16:00 Купить