О мероприятии

Многие годы астрономы искали и продолжают искать признаки внеземной жизни на планетах Солнечной системы. Но теперь пространство поиска расширяется: обнаружены тысячи планет у соседних звезд, и некоторые из них похожи на Землю. Можно ли заметить признаки жизни на них? А если эта жизнь разумная, она сама может рассказать о себе.

Для связи с инопланетянами изобретались разные методы, долгие годы только радио давало надежду установить контакт с братьями по разуму, но теперь найдены и другие методы. Какие возможности есть для этого сегодня, на каком языке люди собираются с ними общаться, какие послания уже отправлены и что получено. Об этом и многом другом расскажет кандидат физико-математических наук Владимир Георгиевич Сурдин.

Расписание ул. Большая Разночинная, д. 25А, Санкт-Петербург 15:00 Купить