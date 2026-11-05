Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Космический телескоп Swift неконтролируемо сошел с орбиты после неудачной попытки продлить его работу

Космический телескоп Swift 4 ноября неконтролируемо сошел с орбиты и вошел в атмосферу Земли. Это произошло спустя 22 года после его запуска, но всего через три месяца после того, как частный космический аппарат должен был перевести обсерваторию на более высокую орбиту, продлив тем самым срок ее эксплуатации.

Художественное изображение телескопа Swift / © NASA

По данным специалиста по отслеживанию спутников Джонатана Макдауэлла, который сослался на информацию Космических сил США, обсерватория массой 1450 килограммов вошла в атмосферу Земли 4 ноября в 15:39 по московскому времени над северной частью острова Суматра. Вероятнее всего, падение не имело серьезных последствий. Представители NASA заранее предупреждали, что большая часть аппарата размером с небольшой микроавтобус сгорит в атмосфере. Вероятность того, что уцелевшие обломки причинят кому-либо вред на Земле, оценивалась всего в 1 к 2100.

Swift, официальное название которого — Swift Gamma-Ray Burst Explorer («Обсерватория Swift для изучения гамма-всплесков»), был запущен на околоземную орбиту в ноябре 2004 года. Первоначально его миссия была рассчитана на два года и предусматривала изучение гамма-всплесков — самых мощных взрывных явлений во Вселенной. Название Swift не является аббревиатурой: оно отражает способность аппарата быстро менять направление наблюдений.

Однако наблюдениями гамма-всплесков научная программа обсерватории не ограничивалась. Swift также изучал самые разные космические объекты и явления: от далеких взрывов сверхновых и черных дыр, поглощающих окружающее вещество, до астероидов и комет в Солнечной системе.

Аппарат продолжал работать еще долгие годы после окончания первоначально запланированного срока эксплуатации — фактически почти два десятилетия сверх расчетного периода. Последнее научное наблюдение Swift провел 20 октября 2026 года. За время работы обсерватория успела сменить название: в 2018 году ее переименовали в Neil Gehrels Swift Observatory в честь первого руководителя научной программы Нила Герелса (Neil Gehrels), скончавшегося годом ранее.

За свою долгую научную деятельность Swift продемонстрировал впечатляющую результативность: обсерватория зарегистрировала более 2000 гамма-всплесков и 1400 сверхновых. Однако объем собранных данных мог оказаться еще больше, если бы удалось реализовать амбициозную операцию по спасению аппарата.

В сентябре 2025 года NASA заключило с американской компанией Katalyst Space контракт стоимостью 30 миллионов долларов. Он предусматривал разработку, запуск и эксплуатацию роботизированного космического аппарата, который должен был сблизиться со Swift и перевести его на более высокую орбиту, продлив срок активной работы обсерватории.

К тому времени Swift уже постепенно снижался, приближаясь к Земле. У него не было собственных двигателей, которые могли бы компенсировать тормозящее воздействие земной атмосферы. Атмосферное сопротивление постепенно уменьшало высоту орбиты с момента запуска обсерватории. По мере снижения аппарата этот процесс ускорялся, поэтому Katalyst Space необходимо было действовать оперативно.

Компания успела подготовить миссию: 3 июля она запустила космический аппарат LINK, оснащенный тремя роботизированными манипуляторами. Захват Swift планировалось осуществить в августе. Однако выполнить эту задачу не удалось. В двигательной установке LINK возникли неполадки, а проблемы с маховиками системы ориентации помешали аппарату сохранять необходимое положение в пространстве. В результате запланированное сближение с обсерваторией пришлось отменить.

Впрочем, неконтролируемый сход Swift с орбиты нельзя назвать чем-то необычным. Согласно докладу, опубликованному в 2025 году, в среднем не менее трех крупных объектов — отработавших спутников или ступеней ракет — ежедневно возвращаются в атмосферу Земли. В ближайшие годы это число, вероятно, будет увеличиваться по мере развертывания все новых крупных спутниковых группировок на околоземной орбите.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.