О мероприятии

Кандидат философских наук партия Петр Владимирович Рябов расскажет про «Союз Семнадцатого Октября», партию стоящую на правом фланге либерального лагеря. Как она возникла? Как была связана с крупной буржуазией и частью дворянства и каковы были ее отношения с двором и правительством? Как достигла своего пика в Третьей Думе, блокируясь с черносотенцами и поддерживая «третьиюньский режим» Столыпина (с его русификацией окраин, карательной политикой и расколом крестьянства)? Как и почему стала терять массовую поддержку, превращаться в жупел приспособленчества и беспринципного соглашательства и вырождаться в исключительно думскую группу? Какую роль сыграла в падении самодержавия и первых шагах Временного правительства? И как окончательно бесславно сошла со сцены к концу великого и бурного 1917 года?

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 16:00 Купить