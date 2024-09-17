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Лекция
16+
Союз Семнадцатого Октября: от появления до краха (1905-1917)

Участники мероприятия узнают историю партии «Союз Семнадцатого Октября».

Центр «Архэ»
21 сентября, 16:00 Идет 2 ч
700 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Кандидат философских наук партия Петр Владимирович Рябов расскажет про «Союз Семнадцатого Октября», партию стоящую на правом фланге либерального лагеря. Как она возникла? Как была связана с крупной буржуазией и частью дворянства и каковы были ее отношения с двором и правительством? Как достигла своего пика в Третьей Думе, блокируясь с черносотенцами и поддерживая «третьиюньский режим» Столыпина (с его русификацией окраин, карательной политикой и расколом крестьянства)? Как и почему стала терять массовую поддержку, превращаться в жупел приспособленчества и беспринципного соглашательства и вырождаться в исключительно думскую группу? Какую роль сыграла в падении самодержавия и первых шагах Временного правительства? И как окончательно бесславно сошла со сцены к концу великого и бурного 1917 года?

Расписание
21
Суббота
Сентябрь 2024
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
16:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

7 минут назад
Александр Речкин
0
# история
# политика
# Россия
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# ветер
# дюны
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Комментарии

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Иван Колупаев
7 часов назад
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Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Александр Березин
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Иван, там наворотили, конечно. Бухарские летописи -- источник-конструкт, как и "Задонщина". А также полностью проигнорирована не раз повторенная в

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В манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавитВ манускрипте Войнича нашли полный латинский алфавит

Александр Березин
7 часов назад
Степан, "да как то? Поле нашли" Да так. Поле не нашли -- и вы сами это знаете, почему и не приводите ссылки на соответствующие научные работы.

Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Иван Колупаев
7 часов назад
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Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

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Степан Жук
11 часов назад
Александр, да как то? Поле нашли, восстановили ландшафт, потом металлоискателями все прошли. Нашли даже бармицу! Про численность тоже посчитали, с

Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Иван Колупаев
12 часов назад
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Иван Колупаев
13 часов назад
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Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Александр Березин
14 часов назад
Степан, напротив -- с момента выхода статьи ничего не изменилось. Никто так и не нашел поле, никто так и не мог, в связи, дать какие-то изменения

Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Иван Колупаев
15 часов назад
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Иван Колупаев
15 часов назад
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Куликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю РусиКуликово поле не на Куликовом поле: как перенос места древнего сражения изменил историю Руси

Игорь Кузин
15 часов назад
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Степан Жук
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