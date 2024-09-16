О мероприятии

Ночью, на небосводе над нами рассыпаны миллионы звезд, туманностей, галактик! Они кажутся такими холодными и далекими. Но, если быть точным, какое до них расстояние? Насколько далеко или близко они все находятся? Сколько времени лететь до Луны, других планет, ближайших звезд и галактик?

Популяризатор науки Дмитрий Побединский расскажет про космические расстояния и совершит с участниками мероприятия маленькое космическое путешествие чуть ли не до края Вселенной, если он есть, конечно же.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация