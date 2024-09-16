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Участники мероприятия узнают про космические расстояния.
О мероприятии
Ночью, на небосводе над нами рассыпаны миллионы звезд, туманностей, галактик! Они кажутся такими холодными и далекими. Но, если быть точным, какое до них расстояние? Насколько далеко или близко они все находятся? Сколько времени лететь до Луны, других планет, ближайших звезд и галактик?
Популяризатор науки Дмитрий Побединский расскажет про космические расстояния и совершит с участниками мероприятия маленькое космическое путешествие чуть ли не до края Вселенной, если он есть, конечно же.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
Человек получает удовольствие от пищи, поскольку она вызывает выброс серотонина — «гормона удовольствия». Какие процессы в организме к этому приводят и как во время еды пищеварительная система взаимодействует с мозгом, выяснили ученые из Германии и Великобритании.
Метформин — одно из самых часто назначаемых людям лекарств при диабете второго типа — помог затормозить процессы старения в мозге и других тканях организма у приматов. Такие результаты показал эксперимент китайских ученых, в котором они более трех лет наблюдали за лабораторными обезьянами, принимавшими популярное сахароснижающее средство.
О лазерной резке металла многие слышали, но при этом мы скорее думаем о станке, нежели о мобильном лазерном комплексе, бодро разрезающем с расстояния в 200 метров загоревшуюся нефтяную вышку, например. Что же это за дальние лазеры, как они работают и кто с ними работает?
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.
Когда среди рабочих особей появляются больные муравьи, они начинают строить более изолированные гнезда и, таким образом, вероятно, снижают риск заражения в колонии. Ученые, сделавшие открытие, считают, что результаты их работы свидетельствуют о наличии «архитектурного иммунитета» у социальных животных. Это, в свою очередь, дает представление о том, как можно использовать пространственную организацию для снижения эпидемиологического риска в человеческом обществе.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
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