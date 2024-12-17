Слушатели узнают, как Сократ пришел к новому жизненному укладу и из чего этот уклад состоял.

О мероприятии

Древнегреческий философ совершил переворот в понимании человеческих способностей. Но в то время многие из его мыслей шли вразрез с принятыми нормами и даже считались опасными.

Кандидат политических наук Александр Мишурин расскажет о «сократическом» образе жизни. Слушатели узнают, как Сократ пришел к новому жизненному укладу и из чего этот уклад состоял. Лектор также разберется, в чем трудность его метода ведения диалога.

Расписание ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1 Москва 19:00 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация