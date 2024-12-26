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Лекция
12+
Как собрать динозавра?

Слушатели узнают, чем болели диплодоки.

Зануда
4 января, 19:00 Идет 4 ч 30 мин
700 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Бухаресткая 114к1

О мероприятии

Многие считают, что палеонтологи способны изучать только кости динозавров, и не более. Кроме этого, часто можно услышать, что реконструкции динозавров — это просто скелеты, обтянутые кожей. Ученые скрывают? На самом деле палеонтология ушла далеко вперед. Как измерили температуру тираннозавра? Чем болели диплодоки? Насколько велоцираптор был хорошей мамочкой? Откуда исследователи знают про эти миллионы лет, откуда датировки? На все эти вопросы от палеогенетики до анализа изотопов ответит популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

Расписание
4
Суббота
Январь 2025
ул. Бухаресткая 114к1 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

ул. Бухаресткая 114к1

5 минут назад
Александр Речкин
3
# биология
# Динозавры
# Палеонтология
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# TRAPPIST-1
# землеподобные планеты
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Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
# происхождение Луны
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Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

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Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
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23 декабря
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В доставленном «Аполлонами» лунном грунте нашли земную воду

До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.

Астрономия
# Аполлон
# внеземная вода
# космос
# Луна
# лунная программа
# лунный грунт
# происхождение Луны
23 декабря
Андрей

Четверть века наблюдений показали, что некоторые шимпанзе научились раскалывать орехи вдвое быстрее сородичей

Группа антропологов проанализировала более 800 часов видеозаписей, собранных в течение 25 лет наблюдений за небольшой группой шимпанзе в Гвинее. Ученые решили выяснить, различаются ли подходы к добыче пищи у приматов одного сообщества. Оценив их действия по ряду критериев, исследовали обнаружили множество индивидуальных различий в колке орехов: некоторые шимпанзе справлялись значительно быстрее сородичей. Вдобавок выяснилось, что эти обезьяны оттачивают навыки вдвое дольше, чем считалось.

Биология
# видеонаблюдение
# Гвинея
# индивидуальность
# когнитивные способности
# орудия труда
# социальное обучение
# шимпанзе
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
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Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
13 декабря
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
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Kama Skromniza
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Евгений Остапов
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Dmitri Nepomniatichici
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Юрий Шашев
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Test Vlad
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Test Vlad
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Test Vlad
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Вячеслав
1 час назад
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Вячеслав Вахрамеев
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Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

Yuri Igorevich
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Роман Че
2 часа назад
В нем будет шесть полос движения в обоих направлениях на двух этажах.при диаметре 17 метров ?

В Китае построили самый большой щитовой подводный тоннель в мире

Alex Yaitsky
2 часа назад
Я наблюдаю за F-35 на земле и в воздухе уже довольно много лет. В кабину до сих пор заглянуть не разрешают, как и в Raptor - видимо есть, что скрывать. Что

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Denis Semyonov
5 часов назад
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Акела Промахнулся
6 часов назад
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Пользователи соцсетей заподозрили, что экипаж корабля Starliner находится на Земле

1 2
9 часов назад
Оценочные, это точно. Планеты у Трапписта 1 тоже несколько раз "уточняли", сейчас они вполне землеподобные, а поначалу казались слишком рыхлыми. Так

Как минимум две почти одинаковые планеты размером с Землю нашли у одной из ближайших звезд

Alexander Baulin
9 часов назад
"Ключевые моменты: закрытие программы сверхтяжелой ракеты SLS и корабля Orion. Это, в случае реализации планов, поистине революционные изменения."

NASA откажется от ракеты SLS и корабля Orion для лунной программы

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