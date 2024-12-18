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Слушатели узнают, что общего между человеком, слоном и голыми землекопами.
О мероприятии
Научный журналист и популяризатор науки Александр Борисович Соколов расскажет, когда и почему наш предок лишился волосяного покрова, и лишился ли? На что годится то, что осталось? Почему люди не голые и не водные обезьяны, а, скорее, потеющие обезьяны?
И причем тут паразиты? Каким круче быть — бородатым, слегка небритым или лысым? А что общего между человеком, слоном и голыми землекопами?
ул. Петербургская, д. 52
Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.
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С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.
Солнечной системе уже 4,6 миллиарда лет, и нынешнее расположение планет выдает ее явно динамичное прошлое: что-то заставляло миры смещаться. Недавнее открытие первых известных науке межзвездных объектов навело астрономов на мысль, что такой объект мог навестить наше космическое семейство в далеком прошлом и именно это создало ту картину, которую наблюдаем сейчас.
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