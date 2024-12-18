О мероприятии

Научный журналист и популяризатор науки Александр Борисович Соколов расскажет, когда и почему наш предок лишился волосяного покрова, и лишился ли? На что годится то, что осталось? Почему люди не голые и не водные обезьяны, а, скорее, потеющие обезьяны?

И причем тут паразиты? Каким круче быть — бородатым, слегка небритым или лысым? А что общего между человеком, слоном и голыми землекопами?

Расписание ул. Петербургская, д. 52 Казань 16:00 Купить