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Лекция
6+
О шерсти, которую мы (не) потеряли

Слушатели узнают, что общего между человеком, слоном и голыми землекопами.

Milmax Science
5 января, 16:00 Идет 2 ч
500 Стоимость
Казань ул. Петербургская, д. 52

О мероприятии

Научный журналист и популяризатор науки Александр Борисович Соколов расскажет, когда и почему наш предок лишился волосяного покрова, и лишился ли? На что годится то, что осталось? Почему люди не голые и не водные обезьяны, а, скорее, потеющие обезьяны?

И причем тут паразиты? Каким круче быть — бородатым, слегка небритым или лысым? А что общего между человеком, слоном и голыми землекопами?

Расписание
5
Воскресенье
Январь 2025
ул. Петербургская, д. 52 Казань
16:00
Купить
Адрес

ул. Петербургская, д. 52

17 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# волосы
# эволюция
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# активные ядра галактик
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# пещера
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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Vitaliy Van
57 минут назад
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7 часов назад
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Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Пётр Еремеев
12 часов назад
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Иван Колупаев
13 часов назад
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Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Anatoly Yadgarov
14 часов назад
В Израиле работают больше всех вас вместе взятых и увы это правда...

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Михаил Духонин
14 часов назад
Александр, Спасибо!

Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода 

Михаил Духонин
14 часов назад
Sam, Да, залоги причастий, это важно... А гистидин реально без Серы!

Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода 

1 2
14 часов назад
Ну, то что кольца из "структур", так это важно только для определённого размера налетающих пылевых частиц. А кто сказал что они все именно такого

Кольца Сатурна, вероятно, гораздо старше, чем предполагали ученыеКольца Сатурна, вероятно, гораздо старше, чем предполагали ученые

Кардинал Маргинал
14 часов назад
Кунашир, да ты у нас революционер, но до сих пор быдло ватное и колхозник. Хоть и западное

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Кардинал Маргинал
14 часов назад
Иван, в Руанде скорее вообще не работают

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Кардинал Маргинал
14 часов назад
Кирилл, да он их тех фантазеров, которые хотят быть бедными , но везде пригодится. Так что без денег он там не нужен, его сразу депортируют

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Кардинал Маргинал
14 часов назад
Кунашир, ты вообщето и сам выскочка. Иди это европейские манеры и английское воспитание? Любым образом, но ответит.

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Кардинал Маргинал
14 часов назад
Илья, так увольнялся, тебе и пенсию и отпускные не оплачивают и компенсации никаких, завтра не выйдешь и про тебя забудут

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Кардинал Маргинал
14 часов назад
Юлия, объясните как работать не официально?

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Кардинал Маргинал
14 часов назад
James, Слава России получается

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