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Участники мероприятия узнают для чего советские граждане обращались к ведению дневника.
О мероприятии
В советское время ведение личного дневника перестало быть привилегией образованных слоев общества — описывать себя и свою жизнь стали не только писатели, ученые или художники, но и полуграмотные крестьяне, школьники и солдаты. Известны дневники тысяч советских людей. В разных обстоятельствах советских граждан то учили вести дневники, то запрещали что-либо о себе записывать. Во время войны жанр получил огромное распространение — сохранилось больше военных дневников, чем было написано за весь XIX век. Кто-то вел дневник с расчетом на публикацию, кто-то, чтобы сохранить память о себе для внуков и правнуков. Некоторые тщательно скрывали дневник и уничтожали его в какой-то момент, другие — давали читать его друзьям и близким. Для многих дневник становился способом справится со стрессом, инструментом самосовершенствования, кто-то реализовывал свои писательские амбиции, а кому-то дневник нужен был для описания увиденных за день птиц. Дневники велись в тетрадях, блокнотах, на обоях, стенах и даже на одежде. Для чего советские граждане обращались к ведению дневника, как они пробовали говорить себе правду и почему врали, как шифровали, прятали и переписывали дневники, расскажет историк Михаил Мельниченко.
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