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Лекция
18+
Смех — так ли он прост?

Участники мероприятия узнают, помогает ли юмор относиться иначе к жизни или это эффект плацебо.

Библиотека На Стремянной
14 июня, 18:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург ул. Стремянная, д. 20

О мероприятии

Психотерапевт Ася Гавань расскажет, чем отличается улыбка и смех людей от животных; почему люди смеются, и для чего действительно нужен смех. Слушатели узнают, что такое черный юмор и сарказм.

Лектор поведает том, как тело человека реагирует на смех, и разберет в чем состоит концепция юмора с психологической точки зрения.

Расписание
14
Пятница
Июнь 2024
ул. Стремянная, д. 20 Санкт-Петербург
18:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Стремянная, д. 20

Только что
Александр Речкин
1
# биология
# Психология
# смех
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# SpaceX
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