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Участники мероприятия узнают, помогает ли юмор относиться иначе к жизни или это эффект плацебо.
О мероприятии
Психотерапевт Ася Гавань расскажет, чем отличается улыбка и смех людей от животных; почему люди смеются, и для чего действительно нужен смех. Слушатели узнают, что такое черный юмор и сарказм.
Лектор поведает том, как тело человека реагирует на смех, и разберет в чем состоит концепция юмора с психологической точки зрения.
ул. Стремянная, д. 20
SpaceX готова провести четвертое летное испытание своей транспортной системы Starship, которая состоит из 71-метровой первой ступени Super Heavy и 50-метрового космического корабля Starship. Прямая трансляция с площадки уже идет.
Иногда у пульсаров наблюдают странную особенность: частота их вращения внезапно увеличивается, а затем постепенно снижается и восстанавливается практически до исходных значений. Долгое время исследователи точно не знали, почему возникает этот феномен. Астрофизики из Индии и Франции, вероятно, приблизились к разгадке тайны. Их открытие позволит больше узнать о внутреннем строении таких объектов и физических процессах в их недрах.
Британские медики провели ряд экспериментов, чтобы проверить, как меняются когнитивные способности вроде скорости реакции и внимательности во время менструации. Кроме того, как они зависят от определенных циклов и какие эмоции при этом испытывают женщины?
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Авторы нового исследования считают, что у кельтских царей были весьма своеобразные обычаи, касающиеся наследования престола. Из-за этого племянниками они дорожили больше, чем сыновьями.
Международная группа ученых провела генетическое и радиоуглеродное исследования человеческих останков, найденных еще в прошлом веке недалеко от озера Севан. Результат работы позволяет по-новому взглянуть на назначение базальтовых менгиров эпохи бронзы.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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