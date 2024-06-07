Участники мероприятия узнают, помогает ли юмор относиться иначе к жизни или это эффект плацебо.

Смех — так ли он прост?

О мероприятии

Психотерапевт Ася Гавань расскажет, чем отличается улыбка и смех людей от животных; почему люди смеются, и для чего действительно нужен смех. Слушатели узнают, что такое черный юмор и сарказм.

Лектор поведает том, как тело человека реагирует на смех, и разберет в чем состоит концепция юмора с психологической точки зрения.

Расписание ул. Стремянная, д. 20 Санкт-Петербург 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация