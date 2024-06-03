Слушатели узнают, как отличать птиц друг от друга и как правильно наблюдать за ними.

О мероприятии

Член Союза охраны птиц России Юрий Михайлов познакомит участников мероприятия с птицами, которые гнездятся в парках Петербурга, слушатели узнают какие редкие виды там обитают. Лектор расскажет, как отличать птиц друг от друга и как правильно наблюдать за ними. Участники мероприятия увидят, как выглядит гнездо ястреба-тетеревятника, и разберутся, кто такие дуплогнездники.

Расписание Набережная Обводного канала, д. 74 Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация