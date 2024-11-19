Введение в скандинавскую мифологию Старшая и Младшая Эдда

О мероприятии

Старшая и Младшая Эдды — это не только древние сюжеты об Одине, Торе, Локки и других Богах. Это отражение целого пласта культуры, слепок эпохи стихосложения, дающий представление о возможностях человеческого языка в рамках достижений собственной поэтики.

Студентка философского факультета РГГУ Анна Либерт расскажет о центральных текстах для скандинавской мифологии и основополагающих для всей европейской литературы.

Расписание ул. Восточная, д. 4, корп. 1 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация