О мероприятии

Змей – один из наиболее распространенных героев фольклора и мифологии человечества, но роль его может быть разной. В одних культурах он мудрый помощник, защитник от бед и символ продолжения рода. В других он коварный враг, поглотитель света и воды, требующий ежегодных жертвоприношений. Змей также символ молнии и грома – стихий, впечатлявших и одновременно пугавших людей на протяжении многих веков. В какой же роли выступает змей в культурах народов Кавказа? Враг он или друг людям? Помощник или противник? Как связан он с водой, дождем и молниями, и каким образом христианская религия подменила эту его сущность образами святых? Ответы на эти и многие другие вопросы даст этнолог Виталий Штыбин.