Слушатели узнают, как появляются антитела у человека и как они искусственно создаются в биотехнологических компаниях.

О мероприятии

Антитела – это оружие иммунитета в борьбе с патогенами (вирусами, бактериями, червями и другими паразитами). Эти белки вырабатываются иммунной системой в ответ на проникновение чужеродных веществ в живой организм. Удивительным свойством антител является чрезвычайно точное нацеливание на мишень.

Научный сотрудник и старший преподаватель ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины» Катерина Некрасова расскажет о том, как работает иммунитет, как появляются антитела у человека и как они искусственно создаются в биотехнологических компаниях. Будет подробно рассказано о применение антител в диагностике и лечении заболеваний.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация