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Слушатели узнают, как отличить гипотиреоз от тиреотоксикоза.
О мероприятии
Во многих бедах, связанных со здоровьем, врачи винят «бабочку» на шее. Выпадают волосы — надо проверить щитовидную. Прибавили в весе — тоже щитовидка. Нет сил, отеки, сложности с зачатием, настроение на нуле — ну конечно же, щитовидка. Аутоиммунный протокол, авторские нормы ТТГ, янтарные бусы, лапчатка белая и йодная сеточка — где пролегает грань между реальной эндокринной патологией и популярными мифами? Можно ли обуздать гормональный дисбаланс, если «проорать щитовидку в подушку»?
Но действительно ли причина всегда в щитовидной железе? Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Андрей Подзолков расскажет:
- как отличить гипотиреоз от тиреотоксикоза;
- что такое ХАИТ, многоузловой зоб и когда необходима пункция;
- что означает TIRADS и как интерпретировать результаты УЗИ;
- нормы ТТГ в разные периоды жизни, в том числе при беременности;
- какие популярные советы действительно эффективны, а какие — нет.
ул. Бориса Ельцина, д. 3
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Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
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