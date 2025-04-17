О мероприятии

Во многих бедах, связанных со здоровьем, врачи винят «бабочку» на шее. Выпадают волосы — надо проверить щитовидную. Прибавили в весе — тоже щитовидка. Нет сил, отеки, сложности с зачатием, настроение на нуле — ну конечно же, щитовидка. Аутоиммунный протокол, авторские нормы ТТГ, янтарные бусы, лапчатка белая и йодная сеточка — где пролегает грань между реальной эндокринной патологией и популярными мифами? Можно ли обуздать гормональный дисбаланс, если «проорать щитовидку в подушку»?

Но действительно ли причина всегда в щитовидной железе? Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Андрей Подзолков расскажет:

как отличить гипотиреоз от тиреотоксикоза;

что такое ХАИТ, многоузловой зоб и когда необходима пункция;

что означает TIRADS и как интерпретировать результаты УЗИ;

нормы ТТГ в разные периоды жизни, в том числе при беременности;

какие популярные советы действительно эффективны, а какие — нет.

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 14:00 Купить