О мероприятии

Уже давно в научно-фантастических книгах и фильмах существуют технологии клонирования, сверхбыстрой регенерации, выращивания органов и тканей в пробирках. И может показаться, что все эти биоинженерные изобретения так и останутся в вымышленных историях или в мечтах о будущем.

Однако уже сегодня появились техники, которые позволяют выращивать ткани человека «в пробирке». Младший научный сотрудник лаборатории клеточных биотехнологий, НИИ молекулярной и клеточной медицины Медицинского института РУДН Маргарита Шеденкова раскроет тайны одной из таких методик — превращение фибробласта (клетки кожи) в любую клетку человеческого организма. Даже в столь хрупкие и не восстанавливающиеся «серые клеточки». Слушатели узнают, что такое техника репрограммирования клеток, причем здесь «коктейль Яманаки», и что обозначает аббревиатура «иПСК», а также действительно ли можно воссоздать клетки нервной ткани из клеток кожи.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация