Слушатели узнают, как мозг активирует сложную сеть нейронов, отвечающих за чувство счастья и удовлетворения при оказании помощи ближним.

О мероприятии

Благотворительность как организованное проявление желания помочь появилась во времена древних цивилизаций. С тех пор она эволюционировала и приняла разнообразные формы, от простых актов доброты до сложных систем помощи.

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Джамиля Гереевна Юсупова расскажет, как мозг активирует сложную сеть нейронов, отвечающих за чувство счастья и удовлетворения при оказании помощи ближним. Как нейромедиаторы, такие как дофамин, связаны с чувством вознаграждения. Как акты доброты усиливают социальную связь и способствуют развитию эмпатии, создавая ощущение причастности к чему-то большему, а также как это влияет на эмоциональное состояние человека, помогая бороться с тревожностью и стрессом.

Расписание ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация