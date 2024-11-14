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Слушатели узнают, какой ценой совершаются географические открытия и почему одни приносят известность, а другие бывают забыты.
О мероприятии
В начале XVIII века русские экспедиции идут на восток: Лужин и Евреинов, Первая Камчатская экспедиция Беринга, экспедиция Шестакова-Павлуцкого, вторая Камчатская экспедиция Беринга и другие. Это много людей, причем людей специально обученных. Счет участников этих экспедиций идет на сотни. Геодезист Елена Журавлева расскажет про жизнь обычного геодезиста, выпускника Морской Академии Михайло Гвоздева: учеба в Москве, перевод в Петербург, распределение в экспедицию якутского атамана, Тобольск, Якутск, Охотск, поход на Камчатку и выход к «большой Земле» (Аляске) в 1732 году. Слушатели узнают, какой ценой совершаются открытия и почему одни приносят известность, а другие бывают забыты.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
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Кандидат в унобтаний: при получении ридберговских поляритонов драгоценные камни оказались лучше искусственных кристаллов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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