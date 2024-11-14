Слушатели узнают, какой ценой совершаются географические открытия и почему одни приносят известность, а другие бывают забыты.

О мероприятии

В начале XVIII века русские экспедиции идут на восток: Лужин и Евреинов, Первая Камчатская экспедиция Беринга, экспедиция Шестакова-Павлуцкого, вторая Камчатская экспедиция Беринга и другие. Это много людей, причем людей специально обученных. Счет участников этих экспедиций идет на сотни. Геодезист Елена Журавлева расскажет про жизнь обычного геодезиста, выпускника Морской Академии Михайло Гвоздева: учеба в Москве, перевод в Петербург, распределение в экспедицию якутского атамана, Тобольск, Якутск, Охотск, поход на Камчатку и выход к «большой Земле» (Аляске) в 1732 году. Слушатели узнают, какой ценой совершаются открытия и почему одни приносят известность, а другие бывают забыты.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация