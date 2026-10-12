Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

NASA нашла на Земле гигантский «кусок Луны»

Астронавт с МКС сфотографировал на юге Мадагаскара массив анортозита площадью около 100 квадратных километров. Такие породы слагают светлые высокогорья Луны. Возраст земного массива геологи оценивают не менее чем в 600 миллионов лет.

Анортозитовый массив Саририаки на юге Мадагаскара. Снимок с МКС от 28 августа 2026 года / © NASA / JSC

NASA опубликовала фотографию массива Саририаки на юге Мадагаскара. Светлое округлое пятно среди бурых пород — выход анортозита, занимающий около 100 квадратных километров. Кадр сделал участник 75-й экспедиции МКС 28 августа 2026 года, а 5 октября агентство выбрало его снимком дня.

Анортозит относится к магматическим породам: он образуется при остывании расплава под поверхностью и содержит крупные кристаллы минералов. На Луне эта порода составляет светлые высокогорья, которые хорошо видны с Земли даже без телескопа. Однако массив на Мадагаскаре имеет земное происхождение. С лунными породами его связывает принадлежность к тому же типу горных пород.

Геологи изучали Саририаки задолго до появления нового орбитального снимка. В работе 1998 года группа Льюиса Эшвала оценила возраст кристаллизации анортозитов Саририаки и соседнего массива Анкафотия в 660 миллионов лет, с погрешностью 60 миллионов лет. Для датировки исследователи использовали соотношения изотопов самария и неодима в породах и отдельных минералах. Согласно их анализу, исходный расплав поступил из мантии.

Позднее породы пережили сильный метаморфизм — изменение под действием температуры и давления. В той же работе этот этап связывали с событиями примерно 630–550 миллионов лет назад, когда сближались и соединялись восточная и западная части Гондваны. В состав будущего суперконтинента вошли территории современной Африки, Индии, Мадагаскара, Австралии и Антарктиды.

Следы деформации заметны и вокруг светлого массива: окружающие породы образуют вытянутые полосы. Историю этих процессов на юге Мадагаскара в работе 2000 года восстановили по спутниковым изображениям и полевым наблюдениям. Исследователи выделили два последовательных этапа — примерно 590–530 и 530–500 миллионов лет назад. Более поздний сопровождался сжатием земной коры в направлении с востока на запад; деформация распределялась между зонами сдвига и складками.

Лунные анортозиты значительно старше мадагаскарских — им более четырех миллиардов лет. В модели раннего магматического океана легкие кристаллы плагиоклаза поднимались к поверхности расплава и накапливались, формируя внешнюю кору Луны. Более тяжелые минералы опускались глубже. Этот механизм описывает Институт Луны и планет в материале о земных аналогах лунных высокогорий.

Лунные высокогорья в районе посадки «Аполлона-16». Фрагмент панорамы Чарльза Дьюка, 23 апреля 1972 года / © NASA

Образцы древней коры доставили на Землю участники программы «Аполлон». Один из известных анортозитов — образец 15415, получивший название «Камень Бытия». Его нашли астронавты «Аполлона-15» 1 августа 1971 года. Как рассказывала NASA, после изучения образца геологи оценили его возраст примерно в четыре миллиарда лет. Район посадки миссии выбирали в том числе ради поиска подобных пород.

Запас доставленного с Луны материала ограничен, поэтому исследователи работают и с земными анортозитами. В комплексе Стиллуотер в горах Беартут, штат Монтана, встречаются породы с высоким содержанием кальция, близкие по химическому составу к лунным. При этом сам анортозит на нашей планете распространен гораздо шире. Геолог Даг Рикман в публикации NASA 2020 года отмечал:

«Анортозит не редкость на Земле».

Из анортозитовых пород Стиллуотера также изготавливают имитаторы лунного реголита. Для этого используют, в частности, материал из дорожных выемок и отходы горных работ. На таком грунте проверяют оборудование и скафандры, которым предстоит контактировать с поверхностью Луны. Земные минералы меняются под воздействием воды, температуры и давления, поэтому при подготовке имитаторов ученые подбирают способы измельчения и смешивания материала.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.