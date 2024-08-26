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Лекция
16+
Как развивается мозг?

Слушатели узнают о биологии развития головного мозга.

Нейрокампус
29 августа, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва улица Островитянова, 1, стр. 10

О мероприятии

На начальных этапах организм человека представлен единственной клеткой — зиготой. Она делится, количество клеток нарастает, формируются ткани и органы. Но каким образом одна клетка может дать начало как пищеварительной системе, так и выделительной, мышечной ткани и жировой, гаметам и нейронам? В ходе лекции аспирант Института биологии развития РАН им Н.К. Кольцова Валерий Владимирович Мун сосредоточится на одном из путей развития зиготы — формировании нервной системы. Лектор рассмотрит, какие механизмы заставляют часть эмбриональных клеток превратиться в нейроны и глию, как координируется движение миллиардов клеток для формирования слоистой структуры неокортекса и какую информацию может дать сравнение эмбрионального развития мозга птиц, рептилий и млекопитающих.

Расписание
29
Четверг
Август 2024
улица Островитянова, 1, стр. 10 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

улица Островитянова, 1, стр. 10

9 минут назад
Александр Речкин
2
# биология
# мозг человека
# эволюция
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Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
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# смертность
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Иван Колупаев
21 час назад
Заголовок статьи не в полной мере отражает содержание. То есть создает впечатление что миф это смерть женщин на костре. Тогда как в самой статье

Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»

Владимир Поздеев
21 час назад
А что в это время происходило в России? Как здесь обстояло дело с преследованием ведьм?

Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»Григорий Бакус: «Смерть красивых женщин на костре — это миф»

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