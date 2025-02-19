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Лекция
16+
Кавказская горная обсерватория ГАИШ МГУ: десять лет наблюдений

Слушатели узнают о деятельности Кавказской горной обсерватории ГАИШ МГУ.

Московский Планетарий
5 марта, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
600 Стоимость
Москва Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

О мероприятии

В начале 1990-х годов, из-за распада СССР, ГАИШ потерял две высокогорные астрономические обсерватории: в Узбекистане и в Казахстане. Руководство ГАИШ при поддержке ректора МГУ академика В.А. Садовничего предприняло большие усилия для создания на российской территории новой высокогорной обсерватории ГАИШ с телескопом 2,5-м диаметром. Открытие обсерватории, расположенной в 30 километрах к югу от города Кисловодска, состоялось в декабре 2014 года. За 10 лет наблюдений на обсерватории получено много важных научных результатов в области физики звезд, галактик, физики Луны, планет и малых тел Солнечной системы, а также подготовлено свыше 100 высококвалифицированных специалистов – астрономов. Учеными ГАИШ разработаны уникальные приемные устройства, позволяющие реализовать предельные возможности 2,5-метрового телескопа. На обсерватории развиваются новые научные программы, а также прорабатывается вопрос об установке на территории обсерватории нового более крупного телескопа. Обсерватория стала центром коллективного пользования для астрономических организаций всей страны. На обсерватории проходят практику студенты как из МГУ им. М.В. Ломоносова, так и студенты из многих университетов России. О деятельности Кавказской горной обсерватории ГАИШ МГУ расскажет доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН Анатолий Михайлович Черепащук.

Расписание
5
Среда
Март 2025
Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва
19:00
Купить
Адрес

Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

Только что
Александр Речкин
1
# космос
# Россия
# телескопы
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# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
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Irina
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Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Иван Колупаев
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Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Владислав Васильев
5 часов назад
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Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Guber Troll
6 часов назад
иван, жаль

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Dmitriy
6 часов назад
Так и в чем сложность за 25 лет проверить на практики свою формулу? Им нужно похлопать по плечу было?

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Alex Karpachev
6 часов назад
Благодарю за публикацию! Проверьте: «Величины этих переменных определяется определяются». Собственные размышления https://vk.com/wall3153352_145 Статья

Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи

Irina
6 часов назад
Вообще успокойтесь! Всё будет хорошо и котострофы с Землёй случится! Мы под защитой.

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

Вадим Николаев
6 часов назад
Как же стыдно за такие статьи в позорном РЭНСИТ, и за МФТИ...25 лет назад создана модель, с тех пор лишь по спине похлопал нобелевский лауреат, вот и

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7 часов назад
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иван федоров
9 часов назад
Guber, значит он не столкнется с Землей

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

иван федоров
9 часов назад
Александр, ну Титан подальше от Солнца. его не так должно сдувать..

Раскрыта причина отсутствия атмосфер у землеподобных планет в «обитаемой» зоне

Guber Troll
9 часов назад
+, людям редко везёт главное чтобы луна не приблизилась к земле я слышал что чем ближе луна тем ужаснее погода может это и бред но этого не узнать

Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной, а не с Землей

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