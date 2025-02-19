О мероприятии

В начале 1990-х годов, из-за распада СССР, ГАИШ потерял две высокогорные астрономические обсерватории: в Узбекистане и в Казахстане. Руководство ГАИШ при поддержке ректора МГУ академика В.А. Садовничего предприняло большие усилия для создания на российской территории новой высокогорной обсерватории ГАИШ с телескопом 2,5-м диаметром. Открытие обсерватории, расположенной в 30 километрах к югу от города Кисловодска, состоялось в декабре 2014 года. За 10 лет наблюдений на обсерватории получено много важных научных результатов в области физики звезд, галактик, физики Луны, планет и малых тел Солнечной системы, а также подготовлено свыше 100 высококвалифицированных специалистов – астрономов. Учеными ГАИШ разработаны уникальные приемные устройства, позволяющие реализовать предельные возможности 2,5-метрового телескопа. На обсерватории развиваются новые научные программы, а также прорабатывается вопрос об установке на территории обсерватории нового более крупного телескопа. Обсерватория стала центром коллективного пользования для астрономических организаций всей страны. На обсерватории проходят практику студенты как из МГУ им. М.В. Ломоносова, так и студенты из многих университетов России. О деятельности Кавказской горной обсерватории ГАИШ МГУ расскажет доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН Анатолий Михайлович Черепащук.

Расписание Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва 19:00 Купить