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Слушатели узнают, как российские ученые исследовали Венеру и почему эту планету называют сестрой Земли.
О мероприятии
Участники мероприятия прослушают две лекции и узнают о том, как российские ученые — от М.В. Ломоносова до наших дней — исследовали Венеру, почему эту планету называют сестрой Земли, какие российские и международные миссии на Венеру планируются в XXI веке и какие уникальные документы по истории и философии космических исследований хранит Архив Российской академии наук.
Академик РАН Лев Зеленый расскажет, как развивались исследования Венеры в прошлом и настоящем, какие российские и международные проекты разрабатываются сейчас и есть ли шанс найти на Венере жизнь.
Кандидат исторических наук Надежда Осипова поведает об уникальных материалах Архива Российской Академии наук, открывающих яркие страницы биографии и деятельности ученых-первопроходцев космической эры, представит наиболее интересные документы, такие как Альбом космических путешествий К. Э. Циолковского и акварели А. Л. Чижевского.
ул. Воздвиженка, 3/5
Колесо называют самым важным механическим изобретением всех времен и связывают с серьезным социальными и экономическими изменениями в человеческих обществах. Тем не менее о происхождении этой революционной технологии известно мало. Авторы нового исследования считают, что колесо придумали жители Карпатских гор примерно шесть тысяч лет назад.
До недавних пор системы красных карликов считали практически безнадежными в смысле возможной обитаемости из-за мощных вспышек таких звезд. Теперь выяснилось, что на их мирах миллиарды лет может сохраняться комфортная, богатая водой атмосфера.
Израильские ученые установили, что восточные шершни (Vespa orientalis), распространенные на большей части Азии, Африки и Европы, исключительно устойчивы к этанолу. Эксперименты показали, что эти насекомые способны без негативных последствий выдерживать концентрацию спирта, высокотоксичную для большинства остальных животных.
Колесо называют самым важным механическим изобретением всех времен и связывают с серьезным социальными и экономическими изменениями в человеческих обществах. Тем не менее о происхождении этой революционной технологии известно мало. Авторы нового исследования считают, что колесо придумали жители Карпатских гор примерно шесть тысяч лет назад.
Среди 95 лун Юпитера особый интерес у ученых вызывает Европа — мир, под ледяной оболочкой которого скрыт потенциально обитаемый океан. Поиском признаков жизни на спутнике займется космический аппарат Europa Clipper, стартовавший из Космического центра имени Кеннеди в понедельник, 14 октября 2024-го. Аппарат, оснащенный инновационными инструментами для планетных исследований, прибудет к месту назначения в 2030 году.
Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
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