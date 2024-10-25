Слушатели узнают, как российские ученые исследовали Венеру и почему эту планету называют сестрой Земли.

О мероприятии

Участники мероприятия прослушают две лекции и узнают о том, как российские ученые — от М.В. Ломоносова до наших дней — исследовали Венеру, почему эту планету называют сестрой Земли, какие российские и международные миссии на Венеру планируются в XXI веке и какие уникальные документы по истории и философии космических исследований хранит Архив Российской академии наук.

Академик РАН Лев Зеленый расскажет, как развивались исследования Венеры в прошлом и настоящем, какие российские и международные проекты разрабатываются сейчас и есть ли шанс найти на Венере жизнь.

Кандидат исторических наук Надежда Осипова поведает об уникальных материалах Архива Российской Академии наук, открывающих яркие страницы биографии и деятельности ученых-первопроходцев космической эры, представит наиболее интересные документы, такие как Альбом космических путешествий К. Э. Циолковского и акварели А. Л. Чижевского.

Расписание ул. Воздвиженка, 3/5 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация