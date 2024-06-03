О мероприятии

Про черные дыры слышали все. Одни в них верят, другие — нет. Как рождаются черные дыры?

Как можно увидеть черную дыру, если она совершенно черная? Может ли черная дыра отражать свет или сама светиться? Что такое «тень черной дыры»? Где астрономы нашли черные дыры и как те сообщают нам о своем существовании? Ответы на эти и многие другие вопросы даст астроном Владимир Георгиевич Сурдин.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:00 Купить