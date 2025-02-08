Слушатели узнают, как первые попытки преобразования природы привели к искусству, науке и технологиям.

О мероприятии

Откуда берт начало культура? И правда ли, что она присуща только людям?

Кандидат исторических наук Ксения Степанова объяснит, что такое культура с точки зрения археолога. Слушатели узнают, почему расколотые гальки называют «индустрией» и как отличить древний артефакт от обычного камня. Участники мероприятия погрузятся в мир австралопитеков и ранних Homo, чтобы понять, как их примитивные орудия стали началом пути к цивилизации.

Расписание Гороховая, 47 Санкт-Петербург 19:00 Купить