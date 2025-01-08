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Лекция
16+
Промышленность Невской заставы

Слушатели узнают о промышленности Невского района с середины XVIII века до начала XX века.

Библиотека Планетарий 1
16 января, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Еще с XVIII века за Невской заставой начали появляться корпуса заводов и фабрик, на которых производили и ткани, и карты, и мыло, и корабли. Предприятия блистали на промышленных выставках в России и за рубежом, продукция местных заводов была отмечена на самом высоком уровне, однако положение рабочих было незавидным.

Заместитель директора музея «Невская застава» по научно-просветительской деятельности Николай Пыльцын расскажет про историю предприятий Невской заставы. Слушатели узнают, что можно увидеть в центре города, сделанного за Невской заставой. Совладельцем какой фабрики был настоящий Бэтман, где и как научились делать отечественные паровозы, кто из фабрикантов активно создавал культурные пространства в рабочей окраине, как знаменитый меценат Савва Мамонтов завод разорил, рабочие каких заводов могли позволить себе отдельную квартиру, а каких вынуждены были жить в тесных казармах и многое другое.

Расписание
16
Четверг
Январь 2025
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

12 минут назад
Александр Речкин
1
# история
# промышленность
# Россия
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