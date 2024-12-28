Слушатели узнают, что люди могут сделать, чтобы продлить и физическое, и ментальное здоровье.

О мероприятии

Жизнь человека — одна из самых больших загадок природы. Почему наш век — около 100 лет, а не 250, как у гренландских китов? Казалось бы, все в природе имеет некую цель, некое предназначение. Но успевает ли человек его исполнить?

Почему начинается старение, как оно происходит и что люди могут сделать, чтобы продлить и физическое, и ментальное здоровье? Врач-терапевт высшей квалификационной категории Алексей Водовозов расскажет о результатах последних исследований по этой животрепещущей теме, которая, без преувеличений, касается каждого землянина.

Расписание Проспект Мира 123 Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация