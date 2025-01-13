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Лекция
12+
Когда на Марс?

Слушатели узнают про подготовки к межпланетным миссиям.

Твой сектор космоса
16 января, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Машкова 28/20

О мероприятии

Космические инженеры и популяризаторы космонавтики Марат Айрапетян и Анастасия Степанова расскажут про марсианские имитационные миссии и о подготовке людей к полетам в глубокий космос. Слушатели узнают, что наука уже достигла, какие эксперименты проводились и что ждет людей в ближайшем будущем.

Расписание
16
Четверг
Январь 2025
Машкова 28/20 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Машкова 28/20

9 минут назад
Александр Речкин
3
# будущее
# космос
# Марс
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# нанопластик
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# атмосфера
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