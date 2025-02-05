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Лекция
6+
После крепостного права: как крестьяне изменили лицо России

Слушатели узнают, как исторические реформы меняли судьбы людей.

Библиотека им. Маяковского
16 февраля, 13:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Большеохтинский проспект, дом 8

О мероприятии

Что произошло с крестьянами после великой реформы 1861 года? Как миллионы людей, освободившиеся от крепостной зависимости, искали свое место в новой России? Об этом расскажет историк Артем Фуганов. 

Слушатели узнают:

  • Как крестьяне продолжали оставаться на земле, несмотря на «свободу»;
  • Почему многим пришлось искать новую жизнь в городах, становясь частью рабочего класса;
  • Как изменения в крестьянской жизни повлияли на развитие российской экономики, культуры и общества;
  • Почему освобождение от крепостного права стало лишь началом долгого и сложного пути к настоящей свободе.
Расписание
16
Воскресенье
Февраль 2025
Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Большеохтинский проспект, дом 8

12 минут назад
Александр Речкин
1
# XIX век
# история
# Россия
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