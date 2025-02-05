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Слушатели узнают, как исторические реформы меняли судьбы людей.
О мероприятии
Что произошло с крестьянами после великой реформы 1861 года? Как миллионы людей, освободившиеся от крепостной зависимости, искали свое место в новой России? Об этом расскажет историк Артем Фуганов.
Слушатели узнают:
- Как крестьяне продолжали оставаться на земле, несмотря на «свободу»;
- Почему многим пришлось искать новую жизнь в городах, становясь частью рабочего класса;
- Как изменения в крестьянской жизни повлияли на развитие российской экономики, культуры и общества;
- Почему освобождение от крепостного права стало лишь началом долгого и сложного пути к настоящей свободе.
Большеохтинский проспект, дом 8
Физики из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН, работающие над фундаментальными проектами в области физики плазмы и управляемого ядерного синтеза, объявили о значительных продвижениях в изучении безнейтронной (без выделения нейтронов) реакции ядерного синтеза протон–бор. Исследование демонстрирует новый подход к синтезу, который может стать основой для создания экологически чистых источников энергии в будущем.
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Процессы с общей энергией в 130 раз больше, чем у всех ядерных арсеналов Земли, сформировали две крупные лунные долины, выяснила международная группа астрономов. Речь идет об огромных образованиях длиной до 860 километров и глубиной в несколько километров.
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В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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