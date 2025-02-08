О мероприятии

Кто такие паразиты? Как они дошли до жизни такой, и действительно ли паразиты устроены проще, чем их свободно живущие сородичи? Прав ли был академик Северцов, который описывал переход к паразитизму как «общую дегенерацию»? С какими вызовами сталкиваются паразиты и как их преодолевают? Какие у паразитизма плюсы и минусы? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук Удалов Илья Андреевич.

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:00 Купить