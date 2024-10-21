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Лекция
16+
Возможны ли принципиально полеты в дальний космос?

Участники мероприятия узнают все за и против полетов в дальний космос.

Библиотека роста и карьеры
22 октября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Московский пр., 150

О мероприятии

Физик Георгий Тимс расскажет о врагах космонавтики: трудностях строительства сверхтяжелых ракет-носителей, ограничении скорости химических двигателей, организации пространства на космических кораблях, микрогравитации, ограниченных запасах всего, микрометеоритах и абразивной пыли, проблеме скафандров, психологии, экономике, энергосистеме и главное — мотивации полета к дальней звезде. На каждую из этих проблем есть свое решение. Но результат все равно непредсказуем. Участники мероприятия узнают все за и против полетов в дальний космос.

Расписание
22
Вторник
Октябрь 2024
Московский пр., 150 Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Московский пр., 150

8 минут назад
Александр Речкин
2
# космос
# ракеты
# технологии
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