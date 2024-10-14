О мероприятии

Кандидат физико-математических наук Морозова Татьяна Игоревна расскажет про физику натуральных тканей и амортизирующей обуви: устройство кроссовок и другой амортизирующей обуви и ее физический принцип действия. Слушатели узнают, почему тело лучше дышит в натуральных материалах, про устройство ламп, восприятие освещения и особенности зрения. Лектор расскажет, как тепловое и нетепловое излучение воспринимается нашими глазами и в чем его отличие от солнечного спектра. Участники мероприятия узнают про распространение частиц в воздухе: запахов, испарений, вирусных частиц. Где и каким воздухом лучше дышать. Температурные режимы: как проветривать, чтобы не охладить помещение. Как оптимально готовить и что кипит быстрее. В какой воде по температуре лучше плавать: соленой или пресной.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 19:30 Купить