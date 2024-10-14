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Лекция
16+
Бытовая физика

Слушатели узнают, почему тело лучше дышит в натуральных материалах.

Центр «Архэ»
22 октября, 19:30 Идет 2 ч
700 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Кандидат физико-математических наук Морозова Татьяна Игоревна расскажет про физику натуральных тканей и амортизирующей обуви: устройство кроссовок и другой амортизирующей обуви и ее физический принцип действия. Слушатели узнают, почему тело лучше дышит в натуральных материалах, про устройство ламп, восприятие освещения и особенности зрения. Лектор расскажет, как тепловое и нетепловое излучение воспринимается нашими глазами и в чем его отличие от солнечного спектра. Участники мероприятия узнают про распространение частиц в воздухе: запахов, испарений, вирусных частиц. Где и каким воздухом лучше дышать. Температурные режимы: как проветривать, чтобы не охладить помещение. Как оптимально готовить и что кипит быстрее. В какой воде по температуре лучше плавать: соленой или пресной.

Расписание
22
Вторник
Октябрь 2024
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:30
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

21 минута назад
Александр Речкин
3
# опыты
# физика
# эксперименты
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# беспилотные автомобили
# Илон Маск
# Кибертакси
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В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.

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Уровень IQ в старших классах предсказал алкогольные привычки в зрелости

Исследователи из США на крупной выборке мужчин и женщин проследили за связью между их уровнем IQ в старших классах школы и манерой потребления спиртного много лет спустя, в зрелые годы. Ученые пришли к довольно любопытным выводам.

Психология
# алкоголь
# интеллект
# поведение
# потребление алкоголя
# спиртное
# уровень iq
Позавчера, 20:39
Березин Александр

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Мир вкладывает миллиарды долларов в «революцию ИИ». Это не только ChatGPT и ему подобные, но и беспилотные автомобили. Самый амбициозный из них — только что представленный Илоном Маском «Кибертакси», двухместный автомобиль без руля и педалей, который уже начали выпускать малой серией. Есть только одна проблема: так же, как и ChatGPT, это пузырь, который имеет все шансы лопнуть. Почему ученые называют словосочетание ИИ бессмысленным? И почему «Кибертакси» станет первым проектом, в реализации которого Илона Маска, вероятно, ждет серьезный провал?

С точки зрения науки
# Tesla
# беспилотные автомобили
# Илон Маск
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Юлия Трепалина

Домашние питомцы неоднозначно повлияли на развитие детей

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# дети
# домашние животные
# домашние питомцы
# животные-компаньоны
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Live
Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космос
# технологии
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Татьяна

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Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
17 сентября
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
16 сентября
Любовь

Марсианских «пауков» впервые воссоздали в лаборатории

Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.

Астрономия
# астрофизика
# красная планета
# марс
# поверхность марса
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Комментарии

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Последние комментарии

Игорь Корн
36 минут назад
Маск показал кибертакси и получилось прекрасно. Как он посмел? Сочиним 100500 страниц критики! :)))

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Olga Iushkova
1 час назад
Вячеслав, я очень внимательно смотрю. На above the fold мне сайт 30 минут назад сгенерировал все, кроме Старшипа. Зато про кибер такси - на первой линии. Я

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Вячеслав Говорун
1 час назад
Olga, вот материал Старшип про https://naked-science.ru/article/live/live-pyatyj-ispytatelnyj , смотрите внимательнее

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Olga Iushkova
2 часа назад
Naked, прямо фу такими быть. Ночью поймали бустер от Старшипа - ни слова об этом. Зато частное мнение, основанное ни на чём, кроме скепсиса - на первую

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Sergei
2 часа назад
А,что если вселенная уже была,до большого взрыва,а большой взрыв это всего процесс эволюции...

Астрономы заглянули в далекое прошлое Вселенной и нашли «странно» похожую на Млечный Путь галактикуАстрономы заглянули в далекое прошлое Вселенной и нашли «странно» похожую на Млечный Путь галактику

Александр
5 часов назад
Алексей, вы не поняли что он написал, а уже выводов наделали. ИИ относительно просто для понимания как технология, а вот применение этой технологии

Лауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создатьЛауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создать

Анна Франскевич
6 часов назад
Анна, Разница лишь в том что веймо по сравнению с тесла менее перспективен и масштабируем. Так как он программируется в ручную, обвешен излишком

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Анна Франскевич
6 часов назад
Igor, Зачем так усложнять. FSD уже ездит лучше 60% водителей, те кто сейчас им пользуются особенно ценят его на сложных участках движения и перекрестках

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Ura Genryx
7 часов назад
Александр, « Да, если не понимать, как работает мозг» Но вы же пишите, что люди пока не знают как работает мозг. « может показаться, что можно

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Гена Пастухов
7 часов назад
Александр, спасибо за ответ. Впервые в жизни мне говорят, что я в своём знании опережаю всех учёных мира. Очень забавно!

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Дмитрий Филимонов
8 часов назад
Всего лишь интерпретация знаменитого исследования, в котором выяснилось, что выпивающие понемногу живут дольше не пьющих совсем. Правда сенсации

Выпивающие вместе супруги прожили дольше, чем трезвенники и пары с одним пьющим партнеромВыпивающие вместе супруги прожили дольше, чем трезвенники и пары с одним пьющим партнером

Антон Суббота
8 часов назад
Александр, напишите как вас найти онлайн через 6 лет и мы обсудим ваш провал (первый, как у Илона Маска?). Через 6 лет таких такси не будет только если

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Антон Суббота
8 часов назад
Из хорошего. Автор пишет грамотно и обильно. Из плохого - человеком разумным я бы его не назвал. Во-первых, если нам не ясна природа интеллекта, то и

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

vasya pupkin
9 часов назад
Странно получается: обнаружили, что большая часть материи оседает у полюсов, но все равно получается элипсоид.

«Теория плоской Земли» была частично верной для очень молодых планет«Теория плоской Земли» была частично верной для очень молодых планет

Иван Колупаев
9 часов назад
Александр, "крупнейший физик нашего времени" 🙄 чтоб такое заявление имело хоть какой-то вес одного вашего признания недостаточно 😏 Вот когда с

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
9 часов назад
Александр, а и прогнал )) жаль только статья будет болтаться на проверке еще месяц а то и больше.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
10 часов назад
Александр, рад, что у вас не нашлось ни единого конкретного контраргумента к статье выше. Это -- лучший критерий ее качества. Спасибо вам за ваш

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Ведин
10 часов назад
Как же бездарно это написано! Прогони это через Chatgpt - будет куда интереснее читать, а раскритиковать он сам себя сможет более интересно, я уверен.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Александр Березин
11 часов назад
Иван, для этого достаточно и моих знаний, и даже ваших -- было бы желание потратить достаточное время на анализ прочитанных работ. Правда, вы не

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Aleks Kr
11 часов назад
С огнем играют а это тревожно ! Безответственность сквозит во всё м

Лауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создатьЛауреат Нобелевской премии по физике заявил, что не до конца понимает технологию ИИ, которую он помог создать

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