Участники мероприятия узнают, как фотография становится мостом между человеком и природой.

Подводный мир без фильтров: как полюбить даже самых пугающих обитателей океана

О мероприятии

Что люди знают о мире под водой? А что чувствуют, когда видят акулу, угря или гигантского ската? На лекции профессиональные подводные фотографы поделятся своими удивительными историями, которые заставят слушателей по-новому взглянуть даже на самых «страшных» морских созданий.

Участники мероприятия узнают, как фотография становится мостом между человеком и природой, помогает преодолеть страхи и рождает глубокую любовь к миру, который скрыт под поверхностью. Узнают, почему понимание и уважение к подводным обитателям особенно важно сегодня, когда экосистемы океанов переживают критические времена.

Расписание ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация