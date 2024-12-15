О мероприятии

Религия появилась в жизни человека очень давно, хотя и много позже первых вещей, но сейчас невозможно представить себе культуру полностью лишенную религиозных воззрений. Вокруг них возникает сложная сферу ритуалов, которая обслуживается вещами, угадать применение которых без знания о конкретной религии порой совершенно невозможно. На религиозные положения и воззрения основателей новых религий накладываются старые обычаи, народные приметы, новые идеи, результатом чего становится появление новых, совершенно неожиданных вещей. Многие из них продолжают существовать в сфере определенной религии или страны, распространяясь всё дальше по миру, другие становятся достоянием узкой группы адептов, а некоторые исчезают навсегда. Удивительные предметы присутствуют практически в каждой мировой религии. Не говоря об их ответвлениях, сектах или языческих верованиях. Кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович расскажет, как в религиозных предметах отразилась и сама религия и общество, в котором она существовала, а порой и личные воззрения отдельного верующего. Многие такие вещи потеряли свою изначальную функцию, став привычным украшением дома или понятным символом. Слушатели попробуют разобраться в этих хитросплетениях различных религиях и вещах, которые они породили. Иногда самый светский магнит на холодильнике может оказаться следом давнего религиозного обычая…

Расписание набережная реки Фонтанки, д.15 Санкт-Петербург 19:30 Купить