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Слушатели узнают про судьбу идей ученого, их влияние на развитие науки и культуры.
О мероприятии
Блез Паскаль — пример универсально одаренного человека. Он оставил яркий след в истории математики, физики, вычислительной техники, литературы, философии и даже развития общественного транспорта.
Кандидат философских наук Екатерина Звонова разберется, как различные таланты французского ученого сочетались в нем, чему он посвящал свои труды. Лектор проследит судьбу идей ученого, их влияние на развитие науки и культуры. Попытается понять самого Паскаля — человека противоречивого и одновременно целостного за счет предельной честности прежде всего перед самим собой.
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14
Американские исследователи создали плодовых мушек, способных пристраститься к кокаину. Генетически модифицированных насекомых планируют использовать для изучения основ кокаиновой зависимости у людей.
Миллионы женщин принимают комбинированные оральные контрацептивы (КОК) для предотвращения беременности и регулирования менструального цикла. Однако исследование недавно показало, что такие препараты могут втрое увеличивать вероятность криптогенного ишемического инсульта — острого нарушения мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга по неустановленной причине.
По подсчетам международной команды исследователей, в лунных кратерах содержится платина и другие драгоценные металлы на сумму более триллиона долларов. Их принесли астероиды, бомбардирующие поверхность нашего спутника на протяжении миллиардов лет. Самое интересное, эти ресурсы могут быть куда доступнее и выгоднее для добычи, чем на астероидах. Но пока одни ученые подсчитывают экономическую выгоду от этой затеи, другие спорят — кому принадлежат лунные сокровища, и не превратит ли их добыча спутник Земли в поле битвы?
Американские исследователи создали плодовых мушек, способных пристраститься к кокаину. Генетически модифицированных насекомых планируют использовать для изучения основ кокаиновой зависимости у людей.
Третий раз подряд испытания второй модификации Starship вышли неудачными. Причем, в отличие от прошлых двух случаев, в этот раз не смогла отработать нормально даже первая ступень. Похоже, SpaceX не смогла корректно увидеть причины двух предшествующих частичных неудач, поэтому принятые меры по исправлению технических проблем не дали результатов.
Команда российских исследователей, включая ученых из НИУ ВШЭ, применили искусственный интеллект для анализа подписок 4,5 тысячи студентов на VK-сообщества. Оказалось, что алгоритмы могут с высокой точностью предсказывать, кто отличник, а у кого трудности с учебой.
Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
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Тайна трех поколений: почему частицы вещества делятся на три практически идентичных поколения
Билл Гейтс хочет осыпать Землю мелом, чтобы спасти человечество. Сколько людей умрет в результате?
Самые сильные животные
Идеальные миры
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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