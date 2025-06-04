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Лекция
16+
Блез Паскаль: вклад в науку и культуру

Слушатели узнают про судьбу идей ученого, их влияние на развитие науки и культуры.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
19 июня, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Блез Паскаль — пример универсально одаренного человека. Он оставил яркий след в истории математики, физики, вычислительной техники, литературы, философии и даже развития общественного транспорта.

Кандидат философских наук Екатерина Звонова разберется, как различные таланты французского ученого сочетались в нем, чему он посвящал свои труды. Лектор проследит судьбу идей ученого, их влияние на развитие науки и культуры. Попытается понять самого Паскаля — человека противоречивого и одновременно целостного за счет предельной честности прежде всего перед самим собой.

Расписание
19
Четверг
Июнь 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

11 минут назад
Александр Речкин
2
# история
# наука
# Франция
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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