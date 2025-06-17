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Лекция
16+
Молекулярные подходы, клеточные и животные модели для изучения функционирования мозга

Слушатели узнают про создание моделей для изучения патогенеза и поиска перспективных способов лечения психических заболеваний.

Парк «Зарядье»
19 июня, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Варварка, 6/1

О мероприятии

Рост распространенности неврологических, нейродегенеративных и психических заболеваний подталкивает к необходимости создания адекватных и информативных моделей для изучения молекулярных механизмов их патогенеза и поиска перспективных способов лечения. На сегодняшний день разработан широкий спектр молекулярных подходов, клеточных и животных моделей, которые могут использованы для решения этих задач.

Их обзор даст кандидат биологических наук Максим Николаевич Карагяур, руководящий исследованиями в области молекулярной нейробиологии и психиатрии Факультета фундаментальной медицины Медицинского научно-образовательного института Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Расписание
19
Четверг
Июнь 2025
ул. Варварка, 6/1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Варварка, 6/1

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# клетки
# молекулы
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