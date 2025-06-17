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Слушатели узнают про создание моделей для изучения патогенеза и поиска перспективных способов лечения психических заболеваний.
О мероприятии
Рост распространенности неврологических, нейродегенеративных и психических заболеваний подталкивает к необходимости создания адекватных и информативных моделей для изучения молекулярных механизмов их патогенеза и поиска перспективных способов лечения. На сегодняшний день разработан широкий спектр молекулярных подходов, клеточных и животных моделей, которые могут использованы для решения этих задач.
Их обзор даст кандидат биологических наук Максим Николаевич Карагяур, руководящий исследованиями в области молекулярной нейробиологии и психиатрии Факультета фундаментальной медицины Медицинского научно-образовательного института Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
ул. Варварка, 6/1
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