Слушатели узнают про создание моделей для изучения патогенеза и поиска перспективных способов лечения психических заболеваний.

Молекулярные подходы, клеточные и животные модели для изучения функционирования мозга

О мероприятии

Рост распространенности неврологических, нейродегенеративных и психических заболеваний подталкивает к необходимости создания адекватных и информативных моделей для изучения молекулярных механизмов их патогенеза и поиска перспективных способов лечения. На сегодняшний день разработан широкий спектр молекулярных подходов, клеточных и животных моделей, которые могут использованы для решения этих задач.

Их обзор даст кандидат биологических наук Максим Николаевич Карагяур, руководящий исследованиями в области молекулярной нейробиологии и психиатрии Факультета фундаментальной медицины Медицинского научно-образовательного института Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Расписание ул. Варварка, 6/1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация