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Лекция
12+
Прогулка по зоопарку Тама

Участники мероприятия узнают про уникальные особенности японского зоопарка «Тама».

Московский зоопарк
19 июня, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Большая Грузинская, д.1., стр.1

О мероприятии

Зоопарк «Тама», расположенный в городе Токио, в  Японии имеет ряд особенностей.  Это один из немногих в мире зоопарков, которые могут похвастаться  королевскими гепардами. Среди изюминок зоопарка — особо зрелищная экспозиция орангутанов, на которой антропоиды не спеша передвигаются прямо над головами посетителей. Зоопарк «Тама», расположенный в Токио — второй зоопарк столицы Японии. Открытый в 1958 году, «Тама» долгое время считался филиалом «Уэно» — старейшего зоопарка Японии. Обладая территорией, превосходящей «Уэно» более чем в 3,5 раза, зоопарк «Тама» — сосредоточие крупных видов животных — азиатских и африканских слонов, жирафов, панцирных носорогов, большого числа копытных, крупных хищников и больших птиц.  В зоопарке построено много больших павильонов, среди которых выделяются Инсектарий и павильон с коалами. Недалеко от коал расположена экспозиция с нечастыми обитателями зоопарков — тасманийскими сумчатыми дьяволами. 

Лекцию прочтет сотрудник  методического отдела, биолог и путешественник Николай Карпов.

Расписание
19
Четверг
Июнь 2025
ул. Большая Грузинская, д.1., стр.1 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Большая Грузинская, д.1., стр.1

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# животные
# зоопарки
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SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

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8 часов назад
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