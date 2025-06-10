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Участники мероприятия узнают про уникальные особенности японского зоопарка «Тама».
О мероприятии
Зоопарк «Тама», расположенный в городе Токио, в Японии имеет ряд особенностей. Это один из немногих в мире зоопарков, которые могут похвастаться королевскими гепардами. Среди изюминок зоопарка — особо зрелищная экспозиция орангутанов, на которой антропоиды не спеша передвигаются прямо над головами посетителей. Зоопарк «Тама», расположенный в Токио — второй зоопарк столицы Японии. Открытый в 1958 году, «Тама» долгое время считался филиалом «Уэно» — старейшего зоопарка Японии. Обладая территорией, превосходящей «Уэно» более чем в 3,5 раза, зоопарк «Тама» — сосредоточие крупных видов животных — азиатских и африканских слонов, жирафов, панцирных носорогов, большого числа копытных, крупных хищников и больших птиц. В зоопарке построено много больших павильонов, среди которых выделяются Инсектарий и павильон с коалами. Недалеко от коал расположена экспозиция с нечастыми обитателями зоопарков — тасманийскими сумчатыми дьяволами.
Лекцию прочтет сотрудник методического отдела, биолог и путешественник Николай Карпов.
ул. Большая Грузинская, д.1., стр.1
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