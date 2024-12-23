О мероприятии

Цепочка открытий, сделанных в первой половине прошлого века, привела к выводу, что атмосферу Земли непрерывно бомбардируют прилетающие со всех направлений заряженные частицы (в основном, протоны и ядра атомов гелия), скорости которых практически равны скорости света. Они получили название «космические лучи». Их потоки, как оказалось, заполняют все межпланетное пространство Солнечной системы и межзвездное пространство нашей Галактики. Гигантская энергия некоторых приходящих частиц недостижима даже для современных ускорителей частиц, созданных физиками. Хотя космические лучи давно и активно исследуются наземными и космическими методами, вопрос об их источниках, особенностях распространения, и о воздействии на межзвездную среду далеко не решены. Доктор физико-математических наук Анатолий Владимирович Засов расскажет про эти потоки излучения.

Расписание Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1 Москва 19:00 Купить