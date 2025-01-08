О мероприятии

Долгое время считалось, что изобретательство — удел избранных, а остальным нечего и пытаться решать нестандартные задачи. Однако ТРИЗ — теория решения изобретательских задач — уже многие десятилетия показывает, что научиться изобретательству можно.

Сертифицированный специалист по ТРИЗ Евгения Гин расскажет, что делать при встрече с нестандартной задачей, на чем стоит ТРИЗ и в чем именно могут помочь инструменты этой теории изобретателям.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация