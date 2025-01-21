О мероприятии

Солнечная система — наш дом. Земля — одна из восьми планет, которые так не похожи друг на друга, но при этом имеют много общего, хотя бы общее происхождение из протопланетного диска.

Специалист по малым объектам в Солнечной системе, автор научных работ по движению астероидов в космическом пространстве Николай Борисович Железнов познакомит слушателей подробно с каждой планетой и расскажет, чем отличаются планеты земной группы от планет-гигантов. Отдельно лектор рассмотрит вопрос происхождения Луны и разберет подробно систему Плутон-Харона со спутниками. Но Солнечная система состоит не только из планет. Астероиды и кометы — также движутся по орбитам вокруг Солнца. О них, а также о карликовых планетах поведает лектор.

Расписание Александровский парк 4 Санкт-Петербург 19:00 Купить