Слушатели узнают, насколько реалистична идея транспорта с ИИ управлением и с какими трудностями она сталкивается.

О мероприятии

Беспилотный транспорт сегодня, наверно, одна из ключевых трендовых тем того, как люди видят будущее.

И казалось бы, это будущее совсем близко: по М11 курсируют беспилотные грузовики, а в Петербурге уже сейчас ездят сотни трамваев со искусственным интеллектом. Но все ли так оптимистично?

Транспортный аналитик Владислав Булгаков расскажет о том, насколько реалистична идея транспорта с ИИ управлением и с какими трудностями она сталкивается? Почему до сих пор автопилот массово применяется лишь в авиации? И почему даже с появлением новых технологий водитель может еще долго оставаться нужной профессией?

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация