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Лекция
16+
Транспорт без водителей: новая реальность или несбыточная мечта?

Слушатели узнают, насколько реалистична идея транспорта с ИИ управлением и с какими трудностями она сталкивается.

Библиотека Планетарий 1
23 октября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, 74Б

О мероприятии

Беспилотный транспорт сегодня, наверно, одна из ключевых трендовых тем того, как люди видят будущее.

И казалось бы, это будущее совсем близко: по М11 курсируют беспилотные грузовики, а в Петербурге уже сейчас ездят сотни трамваев со искусственным интеллектом. Но все ли так оптимистично?

Транспортный аналитик Владислав Булгаков расскажет о том, насколько реалистична идея транспорта с ИИ управлением и с какими трудностями она сталкивается? Почему до сих пор автопилот массово применяется лишь в авиации? И почему даже с появлением новых технологий водитель может еще долго оставаться нужной профессией?

Расписание
23
Среда
Октябрь 2024
Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, 74Б

18 минут назад
Александр Речкин
2
# беспилотный транспорт
# Россия
# технологии
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