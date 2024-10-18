О мероприятии

В астрономии есть стандартная космологическая модель, однако в ней не все так просто. Многие галактики, включая нашу, существуют не по законам физики: края спиральных рукавов должны двигаться гораздо медленнее, чем их центральные части, в связи с действием гравитации. Из-за ее силы все тела должны были бы притянуться друг к другу слепиться в кучу. Но этого не происходит. В чем причина? Об этом подробно расскажет физик и популяризатор науки Георгий Тимс.

Расписание Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б. Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация