  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Темная материя

Участники мероприятия узнают про стандартную космологическую модель и место темной материи в ней.

Планетарий № 1
31 октября, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б.

О мероприятии

В астрономии есть стандартная космологическая модель, однако в ней не все так просто. Многие галактики, включая нашу, существуют не по законам физики: края спиральных рукавов должны двигаться гораздо медленнее, чем их центральные части, в связи с действием гравитации. Из-за ее силы все тела должны были бы притянуться друг к другу слепиться в кучу. Но этого не происходит. В чем причина? Об этом подробно расскажет физик и популяризатор науки Георгий Тимс.

Расписание
31
Четверг
Октябрь 2024
Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б. Санкт-Петербург
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б.

39 минут назад
Александр Речкин
3
# астрофизика
# космос
# темная материя
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 08:55
Любовь

Астрономы увидели, как сверхмассивная черная дыра поглощает поочередно звезды

Сверхмассивная черная дыра, расположенная в галактике на расстоянии 210 миллионов световых лет от Земли, разорвала на части звезду и начала взаимодействовать с другим объектом на орбите. Событие под названием AT2019qiz астрономы наблюдали с помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» и других телескопов. Теперь ученые смогут лучше понять, как объекты вокруг сверхмассивных черных дыр взаимодействуют друг с другом.

Астрономия
# космические телескопы
# рентгеновские лучи
# Хаббл
# Чандра
# Черные дыры
Позавчера, 12:13
Елизавета Александрова

Опубликована первая часть самой детальной карты Вселенной от космической обсерватории Euclid

На полученных изображениях — примерно 100 миллионов объектов, и это лишь сотая доля предстоящей работы. По этим снимкам ученые в итоге составят самую большую трехмерную карту Вселенной и даже попытаются понять природу темной энергии.

Астрономия
# Euclid
# вселенная
# карта Вселенной
# космическая обсерватория
# космос
# Обсерватории
# темная энергия
Позавчера, 21:34
Елизавета Александрова

Зонд «Юнона» нашел на Ио десятки озер с расплавленной лавой

На снимках поверхности огнедышащей луны Юпитера наблюдают обширные вулканические структуры, по краям которых виднеется расплавленная лава.

Астрономия
# вулканизм
# космос
# Солнечна система
# спутник Ио
# спутники Юпитера
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
11 октября
Татьяна

В зубах «людоедов из Цаво» обнаружили человеческую ДНК

В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.

Биология
# африка
# львы
# митохондриальная ДНК
# палеогенетика
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Химики синтезировали новые молекулы с противораковой активностью

    1 час назад

  2. Ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера поражает мозг в два этапа

    4 часа назад

  3. Фотоловушки указали биологам, у кого из тропических животных лунофобия

    5 часов назад

  4. Рак кишечника предложили лечить с помощью гриба

    5 часов назад
Выбор редакции

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

12 октября

Последние комментарии

Sanjar Khamraev
13 минут назад
Я так понял взлетает и садится он вертикально, а если двигатель не подымется вверх ,тогда Копец.

В Китае построили первый шеститонный беспилотный конвертопланВ Китае построили первый шеститонный беспилотный конвертоплан

Марат Нурмагамбетов
45 минут назад
Это дверь в ледяной стене плоской Земли?))

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Иван Колупаев
59 минут назад
K, это вы еще не видели как Березин объяснял банкиру как работают банки 😁 Причем не в целом, "в мировом масштабе" где мы все как бы разбираемся 😏, а

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
1 час назад
Katie, это у вас начитанность так проявляется )) Впрочем я тоже почему-то думал что "близиру" пишется иначе. Ну вот хотя бы через "е" что-ли. Впрочем если

Люди разного возраста придали неодинаковое значение словамЛюди разного возраста придали неодинаковое значение словам

K L
1 час назад
Александр, здравствуйте. Можете ли, пожалуйста, прояснить несколько моментов из вашей статьи. Ваша фраза: “Все дело в том, что Маск по

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
1 час назад
В сущности довольно очевидные результаты и без всяких исследований. Конечно никто не говорит как 40 лет назад в годы своей молодости хотя какие-то

Люди разного возраста придали неодинаковое значение словамЛюди разного возраста придали неодинаковое значение словам

Zhe Sh
1 час назад
Этот кусок, что на побережье, очевидно, станет очередным экзотическим курортом. А касаемо 168-километрового хвоста в пустыню... скорее всего, он так и

Невероятные масштабы производства стройматериалов — все для создания «Зеркальной линии»  Невероятные масштабы производства стройматериалов — все для создания «Зеркальной линии»  

Я Всё
1 час назад
Нереально круто! Видео - просто восторг. Как научно-фантастическое кино

SpaceX опубликовала видеозаписи ловли ускорителя Super HeavySpaceX опубликовала видеозаписи ловли ускорителя Super Heavy

Я Всё
2 часа назад
Can, Почему все вокруг считают что мы кому-то что-то должны?

SpaceX опубликовала видеозаписи ловли ускорителя Super HeavySpaceX опубликовала видеозаписи ловли ускорителя Super Heavy

Maxim Leo
2 часа назад
И зачем он там нужен? Очередная хотелка

Невероятные масштабы производства стройматериалов — все для создания «Зеркальной линии»  Невероятные масштабы производства стройматериалов — все для создания «Зеркальной линии»  

Vasya Pupkin
3 часа назад
Артур, это ведь ясно: должно вкладываться в эту стройку вмё мировое сообщество!!! Поскольку сам арабистан не осилит такие масштабы!!!! Они кроме как

Саудовская Аравия показала прогресс в создании города-небоскреба «Зеркальная линия» и других мегастроекСаудовская Аравия показала прогресс в создании города-небоскреба «Зеркальная линия» и других мегастроек

КЕТО ДЛЯ
4 часа назад
Radimir, "немножко" денег и вас туда свозят хоть завтра.Предложений на рынке туризма в Антарктиду завались.

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

КЕТО ДЛЯ
4 часа назад
theneonrider, вообще то это хранилище находится на острове Шпицберген,а не в Антарктиде.

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Rafis Fayzullin
5 часов назад
Наталья, я тоже хочу зарплату, так как изучаю влияние энергии магии на научное мышление. А также изучаю артефакторику и рунопись китайскими

«Хаббл» запечатлел галактику, которая приближается к Млечному Пути «Хаббл» запечатлел галактику, которая приближается к Млечному Пути 

Katie M.
5 часов назад
Простите, что такое "для близиру"? Я только знаю "для плезиру", то есть "для удовольствия", от французского plaisir. Да, лет 20 назад так говорили, сейчас

Люди разного возраста придали неодинаковое значение словамЛюди разного возраста придали неодинаковое значение словам

Настоящий Кот
5 часов назад
Прикольная игруха

SpaceX выпустила игру, в которой нужно запустить Starship и поймать Super HeavySpaceX выпустила игру, в которой нужно запустить Starship и поймать Super Heavy

Матвей Столяров
6 часов назад
10 среднестатистических китайцев(600кг) или 10 нормальных пассажиров?

В Китае построили первый шеститонный беспилотный конвертопланВ Китае построили первый шеститонный беспилотный конвертоплан

Иван Колупаев
13 часов назад
Вегетарианцы набежали в тему 😁 Правильно кстати подметили что какого-нибудь кота замерзшего искали всей страной жалели всю неделю, а девочку

Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»

Иван Колупаев
13 часов назад
Николай, так высокие же и чем вы опять недовольны? 😁

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Игорь Коняшов
14 часов назад
Светик, А курочку не жалко? Или свинку?))Что за идиотизм, подходить к дикой природе с позиции человеческой "морали"?

Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно