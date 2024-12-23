О мероприятии

Полудикие кочевые племена, вырвавшиеся из глубин Центральной Азии, разгромившие превосходившие их в культурном отношении государства, создавшие на захваченных территориях гигантскую империю, под названием Золотая Орда…

А потом, из персидских, арабских, китайских и западноевропейских источников выясняются удивительные факты о Золотой Орде XIII века: Великий хан Орды на досуге, оказывается, доказывает теоремы Евклида и интересуется астрономией, а его братья-ханы (все они – внуки Чингизхана) строят гигантские обсерватории в разных концах Золотой Орды, собирают там цвет научной мысли. О том, как происходили эти события и почему расскажет астроном Липинский Сергей Сергеевич.

Участники мероприятия также посетят вечернюю новогоднюю экскурсию с наблюдениями на телескопе Центральной башни «Удивительный небесный купол» и услышат камерную и романтическую музыку различных композиторов.

Расписание Пулковское шоссе, дом 65, к1 Санкт-Петербург 16:30 Купить