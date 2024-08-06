Слушатели узнают о том, какие опасные растения окружают людей и что делать с их распространением.

Опасные соседи: как растения могут вредить здоровью и окружающей среде

О мероприятии

Современные экологические вызовы касаются не только изменения климата и загрязнения окружающей среды. Менее заметной угрозой является распространение инвазивных видов растений — находящихся за пределами своего естественного ареала. Некоторые из них вредят человеку, например, известный многим борщевик Сосновского вызывает ожоги.

О том, какие еще опасные растения окружают людей и что делать с их распространением, расскажет ландшафтный архитектор Алена Панова.

Расписание ул. Крымский Вал, 9, строение 19А Москва 14:00 Купить